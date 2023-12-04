اجتماع بين لحود ومديرين عامين في وزارة الزراعة الفرنسية لتعزير التعاون الزراعي بين لبنان وفرنسا

شارك المدير العام لوزارة الزراعة المهندس لويس لحود، في المركز الدولي لمنظمة "السيام" ووزارة الزراعة الفرنسية في باريس، في اجتماعات شبكة المعلومات لأسواق الزراعة في منطقة البحر الأبيض المتوسط، في حضور مديرين عامين وكبار المسؤولين في وزارات الزراعة في دول البحر الأبيض المتوسط. وخلال الاجتماعات، تمت مناقشة عمل الشبكة والبرامج والمشاريع المتعلقة بها.
كذلك، عقد اجتماع بين لحود والمديرين العامين في وزارة الزراعة الفرنسية: فرانسواز سيمون، سيريل كاوو، نيقولا پونكون، وإيف أوفري، ناقش التعاون بين وزارة الزراعة اللبنانية ووزارة الزراعة والسيادة الغذائية في فرنسا.
وتم الاتفاق على تعزيز التعاون الزراعي بين لبنان وفرنسا، خصوصا في مجالات التنمية الريفية والتصنيع الزراعي والصحة الحيوانية وتدابير الصحة النباتية والإرشاد والتعليم الزراعي وتطوير سلاسل الانتاج الزراعي النباتي والحيواني وزيادة الصادرات الزراعية إلى أسواق الاتحاد الاوروبي.
واجتمع لحود أيضا مع مدير "سيام مونبيلييه" Thierry Dupeuble لتطوير التعاون الزراعي والعلمي بين وزارة الزراعة اللبنانية و"سيام".
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