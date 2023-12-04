وقفة احتجاجية لمنظمة "أطباء بلا حدود" في ساحة الشهداء طالبت بوقف فوري لاطلاق النار في غزة

نظمت "أطباء بلا حدود" وقفة احتجاجية، في ساحة الشهداء ببيروت، شارك فيها عدد من الهيئات والمؤسسات النقابية والطبية والاجتماعية وأعضاء المنظمة وممثلو منظمات دولية، رفعت خلالها لافتات وصور تطالب بوقف إطلاق النار فورا في غزة.

وأشار المنظمة، في بيان، الى أنه "كما في اغلب عواصم العالم، نقف في اليوم الذي خصصته منظمة أطباء بلا حدود للتحرك من أجل عزة، ومن بيروت، لنطلق صرخة الى كل المعنيين بضرورة العمل على تأمين وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة. على الحكومة الإسرائيلية أن تتوقف عن شن الحرب على المدنيين الفلسطينيين والقيام بعمليات التهجير القسري والاعتداءات على المستشفيات والطواقم الطبية أن تتوقف. ويجب أن يتوقف الحصار والقيود الاسرائيلية المفروضة على المساعدات الآن".

ولفتت الى أنه "منذ بداية العدوان الاسرائيلي الشامل ومن دون تمييز على الفلسطينيين في غزة، أظهرت إسرائيل ازدراء صريحا وكاملا لقوانين الحرب، من مبدأ حماية المرافق الطبية في قطاع غزة، الى عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية".

ورأت أن "غزة التي تخضع لحصار مفروض من قبل إسرائيل منذ عام 2007، هي حقا أكبر سجن في الهواء الطلق في العالم. منذ بداية حملتها العسكرية، فرضت حكومة إسرائيل حصارا كاملا على غزة، محظرة دخول المياه والطعام والوقود والإمدادات الطبية للمدنيين البالغ عددهم 2.3 مليون شخص الذين يعيشون في هذا القطاع المحاصر".

وأكدت أن "الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار هو السبيل الوحيد حاليا للحدّ من مقتل آلاف آخرين من المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها، وتدعو أطباء بلا حدود إلى إنشاء آلية مستقلة للإشراف على التدفّق الكافي للإمدادات الإنسانية إلى غزة".