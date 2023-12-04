بعد التهديد باغتيال قادة حماس على أراضيها.. المخابرات التركية تحذر إسرائيل

الشارقة - اميمة ياسر -

وجهت المخابرات التركية تحذيرا إلى إسرائيل من عواقب وخيمة لأي عمل تنفذه الأجهزة الإسرائيلية داخل الأراضي التركية.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد نشرت تهديد رئيس "الشاباك" باغتيال قيادات حركة حماس في الخارج، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول التركية.

وأفادت قناة "كان" العبرية، بأن المخابرات التركية حذرت إسرائيل من اغتيال شخصيات فلسطينية على أراضيها، مؤكدة أن ذلك "سيؤدي لنتائج خطيرة."

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، أنه سقوم بملاحقة قادة حركة حماس الفلسطينية في دول قطر وتركيا ولبنان، بعدما أعلنت تل أبيب على مدار الأيام الماضية أنها ستلاحق قادة حركة حماس في كل أنحاء العالم لاغتيالهم بسبب عملية "طوفان الأقصى" والتي شنتها الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي.

وتسعى إسرائيل إلى تصفية أبرز قادة حركة حماس في الداخل والخارج، على رأسهم يحيى السنوار ومحمد الضيف ومروان عيسي وأبو عبيدة وخالد مشعل وإسماعيل هنية وغيرهم من القادة البارزين في المقاومة الفلسطينية.

ونشرت إسرائيل عدة خطط لإعلانها ملاحقة قادة حماس في الداخل والخارج لاغتيالهم، أبرزها تشكيل وحدة خاصة تدعى “نيلي” مهمتها تتبع قادة الفصائل الفلسطينية لاغتيالهم، وطباعة صور وأسماء قادة المقاومة الفلسطينية على أوراق الكوتشينة وتوزيعها على جنود الاحتلال في قطاع غزة للتعرف عليهم وقتلهم.

وردت حركة "حماس" على الإعلان الإسرائيلي، مؤكدة أن التهديدات الصادرة من جانب الاحتلال باغتيال قادة المقاومة "لا ترهبهم، وأن المقاومة مستمرة في التصدي للعدوان الإسرائيلي بكل ما لديها من قوة. "