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تطورات غزة.. الجيش الإسرائيلي يبدأ التحرك جنوباً

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بغداد - ياسين صفوان - وأضاف من أمام حي الشجاعية: "مقاتلو غولاني يعودون إلى هنا "لإغلاق الدائرة" ولن يغادروا قبل تدمير البنية التحتية الإرهابية".

وقال غالانت، السبت الماضي، أن الجيش الإسرائيلي سيكثف هجماته على المناطق التي لم يهاجمها من قبل، مضيفا: "نحن نهاجم في أماكن لم نهاجمها حتى الآن، وسوف يتكثف هجومنا".


كما ذكر الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن "قواته تقترب من إنجاز مهمتها العسكرية في شمال قطاع غزة".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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