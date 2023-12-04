انت الان تتابع خبر الأعرجي يناقش مع لجنة مكافحة الإرهاب الإجراءات الخاصة بالتحقق من المسافرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب الاعرجي ورد لـ الخليج 365، ان الأخير "ترأس الاجتماع الدوري الرابع لعام ٢٠٢٣، للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وناقش الاجتماع، الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".وأضاف البيان، ان "المجتمعين ناقشوا الإجراءات الخاصة بالتحقق من المسافرين وحسب القوانين والتعليمات والمتطلبات الدولية، كما تم عرض التقرير الشامل لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات بشأن عصابات داعش والقاعدة رقم (32)".

وأشار الى انه "جرى بحث العرض المقدم من بعثة الاتحاد الأوربي الاستشارية في العراق، المتضمن طلبا حول مشاركة العراق كمراقب في شبكة تبادل وتحليل المعلومات بين الاتحاد الأوربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا (أميسا)، حيث أكد الأعرجي على ضرورة مشاركة المختصين من ممثلي الجهات الوطنية العراقية".

وشهد الاجتماع أيضا، بحسب البيان، "مناقشة طلب جهاز مكافحة الإرهاب لكتابة إستراتيجية جديدة لمكافحة الإرهاب، واتخذ القرار المناسب بهذا الصدد".

