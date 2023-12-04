البيت الأبيض يوجه تحذيراً بشأن المساعدات العسكرية لأوكرانيا

ابوظبي - سيف اليزيد - وجه البيت الأبيض تحذيراً، اليوم الاثنين، بشأن المساعدة العسكرية الأميركية لأوكرانيا المهددة في حال لم يصوت الكونجرس قبل نهاية السنة على تمويل جديد، قائلاً: «المال ينفد، والوقت يضيق سريعاً».

وكتبت شالاندا يونغ، مديرة الموازنة في البيت الأبيض: «لكي أكون واضحة، إذا لم يتحرك الكونجرس بحلول نهاية العام، ستنفد لدينا الموارد اللازمة لتسليم المزيد من الأسلحة والمعدات إلى أوكرانيا وتقديم المعدات من المخزونات العسكرية الأميركية»، وذلك في رسالة إلى رئيس مجلس النواب الذي يعد غالبية من الجمهوريين.

وحذرت قائلة: «ليس هناك تمويل سحري متوافر لمواجهة حالة طوارئ. فالأموال تنفد منا، والوقت يضيق سريعاً».

الأمر يتعلق بمساعدة استثنائية تفوق قيمتها مئة مليار دولار أميركي طلبها الرئيس الديمقراطي جو بايدن في 20 أكتوبر الماضي من الكونجرس لتلبية الاحتياجات الطارئة في الوقت الراهن.

وتؤكد مديرة الميزانية، في هذه الرسالة، أن «قطع تدفق إمدادات الأسلحة والمعدات الأميركية من شأنه أن يشل أوكرانيا في ميدان المعركة»، وهو أمر «سيعرض التقدم الذي أحرزته أوكرانيا للخطر».

وتابعت أن «إمداداتنا من المساعدة العسكرية تراجعت أساساً».

وقدّمت الولايات المتحدة مساعدات بعشرات مليارات الدولارات إلى أوكرانيا منذ بداية الأزمة الحالية في فبراير 2022، كما تعهّدت مراراً بدعم كييف طالما كان ذلك ضرورياً.