الصين وبيلاروسيا تعززان علاقاتهما الاقتصادية والتجارية

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الاثنين، إن الصين مستعدة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع بيلاروسيا، مشيرا إلى أحدث نتائج التعاون في إطار "مبادرة الحزام والطريق".

خلال اجتماع مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في العاصمة الصينية بكين، قال شي إن "الجانب الصيني مستعد، لتعزيز التعاون الاستراتيجي مع الشركاء البيلاروسيين لخلق مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية"، حسبما نقلت عنه وكالة أنباء "بيلتا" البيلاروسية الرسمية.

وأكد شي أن الصين تعتبر الحفاظ على الاستقرار والتنمية طويلة الأجل أمرا مهما للغاية.

وأضاف الرئيس الصيني "قطعنا خطوات كبيرة في هذا العمل. وفي عالم اليوم، تحدث تغييرات هائلة، كما تظهر مخاطر وتحديات جديدة، والكثير مما يحدث غير متوقع بالنسبة لنا".

وأوضح أن البلدين يتوصلان إلى اتفاقيات جديدة في كل مرحلة.

وقال شي "صديقي العزيز، أنا سعيد للغاية لمقابلتك مرة أخرى. ولقد توصلنا إلى اتفاقيات مهمة لصالح تنمية العلاقات الديناميكية بين الصين وبيلاروس، خلال زيارتك الرسمية إلى الصين في أواخر شباط/ فبراير وأوائل مارس 2023".

وأضاف شي "في كل مرحلة، نتوصل إلى اتفاقيات جديدة. وعلى مدار العام، تعززت الثقة المتبادلة في السياسة والتعاون الدولي. وقد تجلت أحدث نتائج التعاون في إطار مبادرة الحزام والطريق".من جانبه، قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، للرئيس الصيني، إن "الارتقاء التاريخي في العلاقات أعطى زخما قويا لتعميق التعاون في المجالات التقليدية ومهد الطريق أمام آليات جديدة لتعاوننا"، وفقا لما نقلت عنه وكالة أنباء "بيلتا". وأضاف لوكاشينكو أن "بيلاروس كانت وستظل شريكا موثوقا به للصين".

وقال الرئيس البيلاروسي إن مينسك قررت منذ أمد بعيد أنها "ستتعاون وتعيش في صداقة مع الصين"، مؤكدا أن "هذه الصداقة عمرها أكثر من 30 عاما، ولم نبتعد أبدا عن هذا المسار".

وأوضح لوكاشينكو "أكثر ما يسعدنا هو أن الزيارات المختلفة (بين مسؤولي البلدين) كانت مرتبطة بالإنتاج وكذلك العلاقات التجارية والاقتصادية".