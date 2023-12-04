حظر الملابس المستعملة يهدد سبل العيش في أوغندا

ياسر رشاد - القاهرة - على الرغم من الفوضى المحيطة، تجد خديجة ناكيمولي طريقها دائما عبر الأزقة الصاخبة لسوق أوينو في العاصمة الأوغندية كمبالا، منذ ما يقرب من 30 عاما ، كانت تبيع الملابس المستعملة هناك.

ومع ذلك، فإن الحظر المحتمل على استيراد الملابس المستعملة من قبل السلطات يمكن أن يعرض للخطر سبل عيش خديجة ناكيمولي وعشرات الآلاف من البائعين الآخرين.

أعلن الرئيس يوري موسيفيني مؤخرا "الحرب" على الملابس المستعملة المستوردة في المقام الأول من الولايات المتحدة وأوروبا ، مشيرا إلى نية "الترويج للملابس الأفريقية".

"أين مستقبلنا إذا توقفوا عن الملابس المستعملة؟" تتساءل خديجة ناكيمولي البالغة من العمر 62 عاما، وهي أم لاثني عشر طفلا، وهي تفحص مخزونها الملون من الملابس الداخلية والفساتين والأحذية والحقائب.

سوق أوينو ، وهو سوق مترامي الأطراف أنشئ في عام 1971 ، يستوعب حوالي 80،000 شخص ، 70٪ منهم من النساء ، وفقا لسلطات كمبالا.

"إلى جانب الطلاب، من بين زبائني وزراء وبرلمانيون يتصلون بي لتوصيل الملابس إلى مكاتبهم المكيفة"، يوضح جوزيف باريموجايا.

"لا ينبغي تعطيل هذه التجارة الجميع يستفيدون ، بما في ذلك الحكومة ، التي تجمع الضرائب "، يؤكد الأب لأربعة أطفال.

كل يوم ، يتنقل مئات العملاء في المسارات الضيقة بين الأكشاك الخشبية المؤقتة ، بحثا عن صفقات جيدة.

"بصفتي مدرسا، أكسب أقل من 500,000 شلن أوغندي (حوالي 120 يورو). إذا اضطررت إلى شراء ملابس جديدة ، فهذا يعني إنفاق راتبي بالكامل ، "يلاحظ روبرت تويموكي البالغ من العمر 27 عاما ، وهو يتسوق في أوينو.

وهو ليس وحده.

على الرغم من عدم توفر أرقام رسمية ، وفقا لتقديرات الرابطة الأوغندية لبائعي الملابس والأحذية المستعملة ، فإن حوالي 16 مليون شخص ، أو واحد من كل ثلاثة أوغنديين ، يشترون الملابس المستعملة.

- ملابس من "الأشخاص المتوفين" -

"الجميع يحب الملابس المستعملة. لا يستطيع سوى عدد قليل من الناس في أوغندا شراء ملابس جديدة"، كما يقول ألان زافوغا، مدير سلسلة Think Twice التي توظف 30 شخصا في ثلاثة فروع في جميع أنحاء البلاد.

ويتابع أن حظر استيراد الملابس المستعملة "لا يخدم السكان والبلد ككل" ، مشيرا إلى التكلفة البيئية لإنتاج الملابس الجديدة.

تستورد شرق إفريقيا أكثر من 12٪ من الملابس المستعملة المصدرة في العالم ، مما يخلق فرص عمل لحوالي 355 شخص يكسبون 000 مليون دولار سنويا ، وفقا لدراسة أجرتها الوكالة الإنسانية التابعة للحكومة الأمريكية عام 230 ، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

ومع ذلك ، غالبا ما يتم انتقاد استيراد الملابس المستعملة من قبل الحكومات في القارة الأفريقية ، منددة بتأثيرها السلبي على صناعة النسيج المحلية.

"تأتي هذه الملابس من أفراد متوفين في بلد أجنبي. عندما يموت شخص أبيض، يتم إرسال الملابس (...) إلى أفريقيا»، أكد الرئيس يوري موسيفيني في أغسطس.

ويؤكد وزير التجارة الأوغندي ديفيد باهاتي في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن هذه مسألة "كرامة".

إذا تحقق الحظر - ستقوم الحكومة بمراجعته في يناير - "يمكننا استبدال هذه الملابس المستعملة" ، كما يؤكد ، معترفا بأن الأمر سيستغرق وقتا: "لا يمكن القيام بذلك بين عشية وضحاها ، ولكن يمكننا القيام بذلك تدريجيا".

سلطات كمبالا مستعدة لتقديم "حوافز" للمستثمرين ، كما يدافع ديفيد باهاتي ، "مثل الإعفاءات الضريبية".

- "فقر مدقع" -

ليست هذه هي المرة الأولى التي تقترح فيها السلطات هذا الحظر.

في عام 2016 ، حاول الرئيس موسيفيني ، الذي حكم البلاد بقبضة حديدية منذ عام 1986 ، في السابق حظر الملابس المستعملة المستوردة كجزء من مبادرة إقليمية ، لكنها واجهت معارضة قوية من جمعية تجار كمبالا.

كما واجهت ضغوطا دبلوماسية.

في البداية، انقسمت الكتلة الإقليمية لجماعة شرق إفريقيا بعد تردد كينيا وتنزانيا وأوغندا بسبب احتمال الانتقام الأمريكي.

وحدها رواندا مضت قدما في هذه المبادرة، وفرضت ضرائب في عام 2016 على الملابس المستعملة، مما أدى إلى انخفاض الواردات. وردا على ذلك، علقت الولايات المتحدة المزايا التجارية لكيغالي.

في أزقة سوق أوينو، يخشى التجار فقدان مصدر رزقهم الوحيد في بلد يعيش فيه 30٪ من السكان تحت خط الفقر، وفقا للبنك الدولي.

"من الذي استشارته الحكومة (قبل اتخاذ القرار) لحظر الملابس المستعملة؟" تتساءل هارييت موسوكي كيامبادي ، وهي تاجرة وأم لثلاثة أطفال. إذا تم تطبيق الحظر ، "فسوف يغرقني في فقر مدقع".