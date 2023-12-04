المغرب يوقع مذكرة تفاهم مع سلطنة عمان بمجال التعاون القضائي

ياسر رشاد - القاهرة - وقعت رئاسة النيابة العامة بالمغرب والادعاء العام في سلطنة عمان، اليوم الإثنين بالرباط، مذكرة تفاهم في مجال التعاون القضائي.

وتهدف المذكرة، التي وقعها الوكيل العام المغربي لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة الحسن الداكي، والمدعي العام بسلطنة عمان نصر بن خميس الصواعي، إلى صياغة برامج تقنية لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والناجحة بين المؤسستين، وذلك من أجل تحسين فعالية الأنشطة التي تدخل ضمن اختصاص النيابة العامة بكلا البلدين.

وقال الداكي، في تصريحات صحفية، إن توقيع هذه المذكرة يأتي ضمن جهود مواصلة انفتاح رئاسة النيابة العامة على محيطها الإقليمي والدولي، مشيرا الى أن هذه المذكرة ستمكن من الانفتاح على تجربة سلطنة عمان في مجال السياسة الجنائية وإدارة النيابات العامة والعدالة عموما.