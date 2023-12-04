شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة العمال بـ"مستقبل وطن": عمال وفلاحو مصر خلف المرشح عبد الفتاح السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب سيد نصر، عضو مجلس النواب، وأمين أمانة العمال والفلاحين المركزية بحزب مستقبل وطن، أن عمال وفلاحين مصر خلف القيادة السياسية والمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

وأضاف "نصر" خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد الذي تنظمه أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة المهندس سمير صبري، اليوم،

وأعلن النائب سيد نصر، دعم ومساندة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لاستكمال مسيرة البناء والتنمية فى شتى القطاعات، مؤكدا الوقوف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، دعما لمواصلة ملحمة البناء والتنمية التي تشهدها الدولة المصرية.



السلام الوطنى



المنصة



المهندس سمير صبري أمين شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن



النائب هشام الحصرى



جانب من المؤتمر (2)



جانب من المؤتمر



جانب من مؤتمر امانة الصناعة



سمير صبري



مجمد السلاب وهشام الحصرى



محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب



مؤتمر أمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن



مؤتمر امانة الصناعة