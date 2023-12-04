حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تلتقى بـ"الشئون الصحية للشعب الجمهورى"

القاهرة - سامية سيد - عقدت اليوم، الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسى، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء لجنة الشئون الصحية المركزية لحزب الشعب الجمهورى، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

وجاء هذا بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، والنائب مكرم رضوان، رئيس لجنة الشئون الصحية المركزية، والوكلاء، وأمناء السر للجنة الشئون الصحية بجميع محافظات الجمهورية.

وبدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للنائب مكرم رضوان، رحب فيها بالحضور من لجنة الشئون الصحية، مشيرًا إلى أن اللجنة سيكون لها دور فى الاستعداد للعملية الانتخابية، مثلها مثل باقى لجان وأمانات الحزب، لاسيما وأنهم سيكونوا هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

من جانبه قام اللواء أبو هميلة، بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابى الخاص بالمهندس حازم عمر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التى يتضمنها البرنامج، والتى تهم الشارع المصري.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يأتى ضمن سلسلة لقاءات يومية، تقوم بها حملة المرشح الرئاسى، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابى، بغرض تلقى الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة فى التواصل مع السادة المواطنين.