أحد علماء الأزهر بمؤتمر "مستقبل وطن" يطالب بالالتفاف حول الرئيس السيسي

القاهرة - سامية سيد - أكد الشيخ الدكتور أسامة قابيل، أحد علماء الأزهر الشريف، ووكيل المشيخة العامة للطرق الصوفية، على أن مصر امتحنها الله، ووضعها فى موقع جغرافى وتاريخى، ليلجأ إليها الجميع فى المحن، مشيرا إلى ما يحدث حولنا وما يحاك ومايدبر لهذا الوطن.

وأضاف "قابيل" خلال كلمته فى المؤتمر الجماهيرى الذى تنظمه أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن الجميع يعلم العقول التى تريد أن تهدم مصر لكنهم لا يعلمون بأن الله جعلها سالمة فهى دائما أمن وأمان، وهذا كله لايتحقق إلا وهناك على رأس هذا البلاد، رجل اختلط وتعامل مع كل الأحوال والظروف، وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار الدكتور أسامة قابيل، إلى الالتفاف يدا واحدا خلف قائدا واحد لكى ترجع مصر وتظل أن الجميع لم يبقى مايمحى عروبتنا أو هويتنا لذلك اتوسل إلى الجميع أن نحافظ على مصر بالالتفاف حول الرئيس عبد الفتاح السيسى ليستمر الأمن والاستقرار".