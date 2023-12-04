حماة الوطن: المشروعات التى نفذها الرئيس السيسي لا يمكن حصدها بكافة المجالات

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة مها الأنصارى أمينة التواصل الشعبى والعمل الجماهيرى بحزب حماة الوطن، الانجازات التى نجح الرئيس فى تنفيذها على مدار السنوات الماضية، مؤكدة أن الدول الكبرى تستغرق عقود من الزمان حتى تتمكن من تحقيق تلك الإنجازات، لافتة أن المشروعات التى نفذها الرئيس لا يمكن حصدها فى كافة المجالات.

وأشارت أمينة التواصل الشعبى بحزب حماة الوطن، إلى أننا بصدد مرحلة هامة ودقيقة فى حياة المصريين وهى الانتخابات الرئاسية، لذا لابد أن نقف ونساند الرئيس عبد الفتاح السيسى للترشح لفترة رئاسية جديدة، لأنه من عبر بنا من الفوضى إلى بر الأمان ومن العشوائية إلى المدن العمرانية الجديدة التى ترتقى بحياة المواطن المصري.

جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى ينظمه حزب حماة وطن تحت شعار " مشينا فى طريق هنكمله" لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى سباق الانتخابات الرئاسية، الذى من المفترض أن ينطلق يوم الأحد المقبل 10 ديسمبر الجارى وتستمر لمدة 3 أيام.