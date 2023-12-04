مؤتمر أمانة صناعة "مستقبل وطن" يستعرض 4 نماذج واعدة فى عهد الرئيس السيسي

القاهرة - سامية سيد - استعرض المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى تنظمه أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس سمير صبرى، فيلما تسجيليا بعنوان "صناع وطن"، والتى قدم 4 نماذج صناعية واعدة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقدمت المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى تنظمه أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، الإعلامية الشابة نهاد سمير، والتى سردت تفاصيل الفيلم وجهود كبار وصغار المصنعين وكيفية توفير الدعم لهم ولمشاريعهم.

الجدير بالذكر، أن انطلقت فعاليات المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى تنظمه أمانة الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس سمير صبرى، لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، بحضور النائب محمد مصطفى السلاب، والنائب سيد نصر، والنائب هشام الحصرى، ونخبة من رجال الصناعة والمستثمرين، وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، ورجال الأعمال.