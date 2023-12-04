شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل مجلس الشيوخ: المصريون في الخارج قدموا نموذجا في الوعي والوطنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، بالشكر والتقدير للمصريين في الخارج على ما قدموه من ملحمة وطنية في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكداً أن المشاركة في الانتخابات لها دلالة إيجابية على حجم الوعي والوطنية التى تجلت في أروع صورها في الملحمة التى قدمها أبناء مصر في كل دول العالم.

وأضاف أبو شقة، أن الرهان على المصريين في الداخل في تنفيذ ملحمة وطنية أمام صناديق الاقتراع أيام 10، 11،12 ديسمبر الجاري، لتبرهن للعالم أن المصريين لديهم إرادة فولاذية خلف وطنهم لبناء دولة عصرية حديثة.

وتابع أبو شقة: ثقتي بلا حدود في المصريين في الخروج بصورة ستبهر العالم بالمشاركة في الماراثون الانتخابي، وأن وطنه في قلبه وعقله وستكون الملايين أمام اللجان.

وأوضح وكيل مجلس الشيوخ أن المصريين على موعد مع رد الجميل للوطن لإعطاء صوتهم لمن يحكمهم لفترة رئاسية جديدة، لأن مصر تستحق أن تكون عنوان الوطنية وبذل الجهد في سبيل تحقيق إنجاز كبير بالمشاركة الكبيره في المارثون الانتخابي العظيم.