شكرا لقرائتكم خبر عن الأحرار الاشتراكيين: الإقبال بالخارج على انتخابات الرئاسة دعم للديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن المصريين فى الخارج جزء من الدولة المصرية ولذلك شاركوا بقوة فى الانتخابات الرئاسية للتأكيد على حرصهم على دعم مصر واستقرارها.

وأضاف رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن من يعيشون خارج مصر يشعرون ما يحدث داخل مصر، لذلك أقبلوا بقوة فى الانتخابات وخرجوا لصناديق الاقتراع لتوطيد أواصر الدستور فى مواد 88 و92 التى تؤكد أن حقوق الترشح والتصويت حقوق دستورية لا يجوز المساس بها.

وأوضح طارق درويش، أن إقبال المصريين فى الخارج على الانتخابات الرئاسية رسالة بدعم الديمقراطية وإعلاء للحريات، حيث أن الدولة المصرية بأجهزتها ومؤسساتها أن يؤدى كل مواطن دوره فى الإدلاء بصوته.