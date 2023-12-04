مساعد رئيس حماة الوطن: المشاركة الإيجابية بالانتخابات واجب على كل مصرى

القاهرة - سامية سيد - قال محسن عليوة، مساعد رئيس حزب حماة الوطن، إن الجميع يدرك حجم الإنجازات التى نفذها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا أن تماسك الشعب المصرى يظل الصخرة الصلبة التى تتحطم عليها أطماع الحاقدين.

وأوضح مساعد رئيس حزب حماة الوطن، خلال المؤتمر الجماهيرى الذى ينظمه الحزب لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، فى سباق الانتخابات الرئاسية، أن مصر بمثابة جزيرة وسط نيران من كافة الاتجاهات، لكن رغم ذلك فإن الله يحفظ مصر على مر التاريخ ولن تسقط أبدا، لذا وجب على كل مصرى الاصطفاف خلف القيادة السياسية ودعمها لدحض كل مخططات المتربصين، فلابد أن تظل مصر على قلب رجلًا واحد، من خلال المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية.



الدكتورة مها الأنصارى أمينة التواصل الشعبى والعمل الجماهيرى بحزب حماة الوطن



الدكتورة مها الأنصارى خلال المؤتمر



المؤتمر الجماهيرى الذى ينظمه حزب حماة وطن



جانب من المؤتمر