شكرا لقرائتكم خبر عن حملة فريد زهران: نركز جهودنا على دعوة المواطنين للمشاركة بالانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس باسم كامل، مدير الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، إن غرفة العمليات الخاصة بمتابعة تصويت المصريين بالخارج أتمت مهمتها اليوم، بإصدار تقريرها المجمع، وستنعقد مرة أخرى بدءًا من السبت المقبل، لمتابعة اجراءات الانتخابات بالداخل ومتابعة إصدار بياناتها وتقاريرها اليومية طوال فترة التصويت.

وأضاف "كامل"، أن دعاية الحملة الأيام القادمة ستركز على حث المواطنين على المشاركة في الانتخابات وتوعيتهم بكل ما يتعلق بالتصويت في الانتخابات وكيفية تعرف الناخب على لجنته الانتخابية والبيانات المطلوبة والطريقة الصحيحة للإدلاء بصوته.