شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف الشيحي: الرئيس السيسي يهتم بالتعليم.. ولدينا قرابة 100 جامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما كبيرا بالتعليم والبحث العلمي، وخير دليل على ذلك عدد الجامعات في مصر نحو 100 جامعة تنوعت بين خاصة وأهلية وتكنولوجية وغيرها التى تقوم على شراكات أجنبية، لافتا أن التعليم هو صياغة المستقبل وهو الذى يرسم اقتصاد مصر خلال العقود القادمة.

وأشار وزير التعليم العالي الأسبق، خلال المؤتمر الجماهيري الذى ينظمه حزب حماة الوطن، لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في سباق الانتخابات الرئاسية، مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي يدرك جيدًا أهمية التعليم والبحث العلمي في تحقيق عائد اقتصادي، فضلا عن أن أهمية التعليم في بناء الإنسان وتشكيل شخصيته، لذا قد أولى الرئيس اهتمام كبير لهذه المنظومة التى نمت في عهده، لذا لابد من دعمه ومساندته لاستكمال التنمية في المجال التعليمي لزيادة الابداوالابتكار الذى يصنع مستقبل واعداً للأجيال القادمة.