شكرا لقرائتكم خبر عن قيادي بـ"مستقبل وطن": مصر الرائدة في المنطقة بفضل حكمة القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نادر الداجن، أمين مساعد أمانة شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن مصر كانت ومازالت الرائدة في المنطقة بفضل حكمة القيادة السياسية رغم كل الضغوط التي تعرضت لها.

ومن جانبه، طالب أيمن عبد الله، أمين مساعد أمانة شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، جموع المصريين بالخروج والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية لحماية الوطن الغالي.

وبدوره، أكد محمد موسي، أمين مساعد أمانة شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مصر تحت قيادة الرئيس السيسى عادت يدا واحدة.

وفي سياق متصل، ٱكد الدكتور بلال بدوي، أمين مساعد أمانة شئون الصناعة والتجارة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن مصر بفضل الله قادرة على تخطي أي صعوبات بقوة شعبها ووحدته، مشيرا إلى أن المصريين حريصين على وطنهم ومحبين لدولتهم ومساندين للقيادة السياسية في مواجهة كافة التحديات.