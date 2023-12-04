شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشيوخ" يؤكد لوزير الأمن العام الفيتنامي تطوير التعاون بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ورحب المستشار"عبدالرازق" بالوفد الفيتنامي مشيداً بالعلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص مجلس الشيوخ على دعم وتطوير العلاقات البرلمانية مع البرلمان الفيتنامي لتحقيق مزيد من تطوير سبل التعاون الثنائي بين مصر وفيتنام على كافة الأصعدة السياسية والتجارية والاقتصادية والسياحية خاصة في ظل العلاقات المتميزة على مستوى القيادة السياسية بهما.

ومن جانبه أعرب وزير الأمن الفيتنامي عن تقديره لحسن الاستقبال الذي حظي به ومرافقيه منذ حضوره للقاهرة لافتاً الي تميز العلاقات بين البلدين مشيراً التي تطورها المستمر منذ بدء العلاقات الدبلوماسية منذ ستين عاماً، مشيداً بما تشهده مصر من نهضة كبيرة في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومشيداً بالموقف المصري تجاه ما يحدث في غزة.

وأكد (تو لام) حرص بلاده علي دعم وتطوير العلاقات البرلمانية والاقتصادية والتجارية والأمنية بين البلدين الصديقين وأن تشهد العلاقات بين البرلمان المصرى و الفيتنامي وكذلك الحزب الشيوعي الفيتنامي وحزب مستقبل وطن مزيداً من خطوات الدعم والتطوير بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين.

ودعا وزير الأمن الفيتنامي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لزيارة فيتنام لتحقيق مزيد من تبادل الخبرات البرلمانية والتشريعية وهو ما رحب به المستشار "عبدالرازق" في اقرب وقت.

لقاء رئيس مجلس الشيوخ ووزير الأمن العام الفيتنامي

وأثني المستشار عبدالوهاب عبدالرازق على مواقف فيتنام الداعمة للقضايا المصرية وخاصة قضية سد النهضة وذلك أثناء تبوأها لمقعد بمجلس الأمن

حضر اللقاء المستشار بهاء الدين أبوشقة و النائبة فيبي فوزى وكيلا مجلس الشيوخ والمستشار محمود اسماعيل عتمان الأمين العام للمجلس، والنائب محمد جاد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ والنائب خالد فوزى أمين سر اللجنة والنائب طارق رسلان والسفيرة الدكتورة دينا الصيحي مساعد وزير الخارجية للشئون البرلمانية.