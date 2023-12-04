شكرا لقرائتكم خبر عن عضو دفاع النواب: الرئيس السيسى لديه خبرة أمنية وتسليح الجيش وتطوره خير دليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقال المهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، أن هذا هو المؤتمر الثاتي للحزب لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وأن ما يحدث من جموع حاشدة في كل المؤتمرات دليل واضح علي وعي الشعب المصرى وتكاتفه خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وادراكه لحجم المخاطر التي تحيط بالدولة وانجازاته التي حققها في كل المجالات، وخاصة في قطاع الصحة ويكفي الرئيس أن تعلن مصر خالية من فيروس سي الذى كان حلما يطارد آلاف المرضي ، وحياة كريمة التي حققت التنمية وأدخلت المرافق لكل قري مصر بالإضافة الي حماية مصر داخليا وخارجيا وحمي مصر من خطر الوقوع بعد المؤامرات التي دبرت لمصر فلابد ان نخرج بأعداد كبيرة لرد الجميل لهذا الرجل الذي حمي مصر وحقق لها الامن والامان داخليا وخارجيا.

وقال اللواء يحي كدواني عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن خبرة الرئيس السيسي وخبرته كانت سببا في انقاذ الدولة المصرية بداية من الاستجابة لنداء الشعب المصري في 30 يونيو ثم توليه قيادة الدولة المصرية في أحلك الظروف وتنوع تسليح الجيش المصري حتي لا نعتمد علي دولة واحدة وشراء آليات عسكرية جديدة لتقوية الجيش المصري لأنه كان يدرك حجم المخاطر التي تحاك للدولة المصرية لأن خبرته العسكرية جعلته يشعر بحجم المخاطر التي تدار وتحيط بالدولة المصرية، ورأيتم كيف كان الموقف المصري في القضية الفلسطينية ورفضه الواضح للتهجير والتفريط في شبر منى أرض مصر فنحن بهذه الوقفة نرد الجميل لما فعله لمصر وما قدمه من رؤية جعلت مصر تعود لمكانتها وريادتها فلابد أن نقف خلف الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة حفاظا علي أمن هذا الوطن ، وعلي مستقبل اولادنا ، وبلادنا ، والحفاظ على حدود بلادنا.

وقال الدكتور محمد عبد المالك نائب رئيس جامعة الأزهر فرع أسيوط، أن مصر بلد عظيم بل أعظم بلاد الله الي الله بل هي البلد الذى ذكرت في كل الكتب السماوية ، ومصر بمكانتها وحضارتها المتنوعة جدير أن يكون لها المكانة والسيادة في كل بلاد العالم واهتزت في فترة من الفترات التي سبقت تولي الرئيس السيسي ووجدنا مجتمعنا انقسم وانتشرت الفوضي والفتن حتي أراد الله أن يعيد الرئيس مكانتها وريادتها فأعاد الرئيس مكانتها أمنها داخليا وخارجيا رأينا الأمن والامان قد عم ربوع مصر سواء أمن إقتصادي، واجتماعي وفكري فلابد أن تتذكروا المبادرات الرئاسية في كل المجالات من صحة ، وتعليم ، وثقافة واسكان، وهذا يدل علي اهتمام الرئيس بالانسان قبل الاهتمام بالطرق والمشروعات والوحدات السكنية ومصر هي الدولة الوحيدة التي قدمت لفلسطين ما لم تقدمه دولة أخري لأن مصر ستظل هي درع وأمان الامة الاسلامية والعربية.

وقال القس داوود غيط من مطرانية ابنوب والفتح، أننا ونخن نشارك في هذه الانتهابات، لابد أن نضع أمامنا إنجازات جميعا رأيناها ولمسناها واهمها حياة كريمة وحولت حياة ملايين البسر من اللذين يسكنون في العشوائيات الي أماكن جيدة ومجهزة، ورأينا اهتمامه بالزراعة وزيادة الرقعة الزراعية وتقليص استيراد القمح من الخارج وتبطين الترع ، وفي الصحة من مبادرات صحية واهتمام الرئيس بالصحة ومبادرة 100 مليون صحة والقضاء علي فيروس سي ، ووالاهتمام بالمرأة، والاهتمام بالطفولة وطلاب المدارس ، بالإضافة للإنجازات الاقتصادية ، والامن والسلام الذي نعيش فيه .