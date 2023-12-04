شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لحزب التجمع بالقاهرة حول الانتخابات الرئاسية وآمال المصريين.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد حزب التجمع، ندوة في إطار منتدى خالد محيى الدين، بعد غد الأربعاء بالمقر المركزي لحزب التجمع بالقاهرة، وذلك تحت عنوان "الانتخابات الرئاسية...وآمال المصريين".

ويتحدث في الندوة كلا من الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ودكتور محمد فرج الأمين العام المساعد لحزب التجمع، ويديرها الإعلامي والكاتب الصحفي المستشار خالد الكيلاني.

تجدر الإشارة إلى أنه تجرى الاستعدادات لبدء الاقتراع في الداخل خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023، والمقرر أن تبدأ فترة الصمت الانتخابي، وتتوقف الحملة الانتخابية لانتخابات المصريين في الداخل، اعتبارا من الساعة 12 صباحا يوم 8 ديسمبر 2023 قبل يومين من تاريخ الاقتراع.