الصحة العالمية: تلقينا إخطارا من الجيش الإسرائيلي بإزالة إمداداتنا من مستودعينا الطبيين في جنوب غزة

أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدحانوم غيبرييسوس، أننا "تلقينا إخطارا من الجيش الإسرائيلي بإزالة إمداداتنا من مستودعينا الطبيين في جنوب غزة"، مناشداً "إسرائيل سحب الأمر واتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين".

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