البيت الأبيض: الهجمات على السفن في البحر الأحمر مدعومة بالكامل من إيران

اعتبر البيت الأبيض إن الهجوم على ثلاث سفن في البحر الأحمر مطلع هذا الأسبوع يشكل تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين.
وذكر مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان خلال مؤتمر صحفي، إن واشنطن "لديها ما يدعو للاعتقاد بأن هذه الهجمات كانت مدعومة بالكامل من إيران رغم أن الحوثيين هم من نفذوها في اليمن".
وشدد على إن الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل إطلاق سراح المزيد من الاسرى الذين تحتجزهم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة. وأضاف أن حماس ترفض إطلاق سراح النساء المدنيات. وتابع أنه أجرى عدة جولات من المكالمات الهاتفية في مطلع الأسبوع حول التطورات في غزة.
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