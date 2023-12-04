وزير البيئة: جهوزية لبنان لا تزال متدنية من ناحية التكيف مع التغير المُناخيّ

أشار وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، الى أن "جهوزية لبنان لا تزال متدنية من ناحية التكيف مع التغير المُناخيّ وهو يحتل المرتبة 161 من أصل 192 دولة في الترتيب بالجهوزية".

ولفت ياسين، في حديث للـ"LBCI"، الى أن "التغير المناخي هو الموضوع الابرز من ناحية أمن البيئة واذا ظلت درجة حرارة الارض ترتفع فكل جوانب الحياة ستتغيّر"، موضحاً أنه "في التقرير الرابع قمنا بملخّص يظهر سيناريوهات مخيفة للبنان فمثلا الصيف الماضي كانت فيه موجات الحرّ أكثر حدّة وتكرارًا وتزيد وتيرة الحر مع الايام واذا تدنّت المتساقطات فنوعية المحاصيل ستتغير".

وذكر أن "انبعاثات لبنان قليلة وهناك التزام لتخفيف هذه الانبعاثات بنسبة 20% والانتقال الى الطاقة البديلة وموضوع النقل لا يزال غير جديّ"، مضيفاً "بحثنا كوزراة بيئة في الإلتزامات الوطنية البيئية اللازمة منذ سنتين ونحدّثها مرارًا والمشكلة الأبرز في لبنان هي النقل أي المحاولة للإنتقال إلى وسائل نقل صديقة للبيئة".

وأكد على ضرورة "تحسين الوضع الاداري وحوكمة القطاعات من أجل التكيف مع التغيرات المناخي عبر ادارة الموارد وبالنسبة لموضوع السدود فمسيس وهناك حلول أقل كلفة مثل بناء برك جبلية وكفاءة استخدام الموارد على اختلافها".