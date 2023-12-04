استقبل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال محمد وسام المرتضى، مدير الدراسات المسرحية ،المرئية ،السمعية والسينمائية في جامعة القديس يوسف - بيروت توفيق الخوري واستاذ المعهد المخرج هاي زكاك، للبحث في موضوع التعاون بين المعهد والوزارة في ما يتعلق بالوثائق الورقية الموجودة في قسم الـ"سينماتك" في وزارة الثقافة ونقلها مرحليا الى قسم المكتبة الشرقية في جامعة القديس يوسف المتخصصة في حماية الارث الثقافي، وذلك في اطار محاولة حماية الوثائق من التلف على ان تعاد الى مكانها الاساس في الوزارة في وقت لاحق.

كانت هذه تفاصيل خبر المرتضى عرض مع وفد من جامعة القديس يوسف التعاون بشأن الوثائق الورقية في قسم الـ"سينماتك" بالوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.