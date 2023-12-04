جنرال إسرائيلي: العمليات في شمال غزة على وشك الانتهاء

اعلن قائد في سلاح المدرعات الإسرائيلي، إن قوات المدرعات والقوات البرية الأخرى تقترب من إنجاز مهمتها العسكرية في شمال قطاع غزة، وإنها تعمل في أماكن أخرى من القطاع مستهدفة حركة حماس.
وأضاف أن "الأهداف في الجزء الشمالي تم تحقيقها تقريبا... لقد بدأنا بتوسيع التحركات البرية لتشمل أجزاء أخرى من القطاع بهدف واحد: الإطاحة بحركة حماس".
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