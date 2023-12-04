قناة روسية: بوتين سيزور الإمارات والسعودية هذا الأسبوع

نقلت قناة "شوت" الإخبارية الروسية اليوم عن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قوله إن "بوتين سيزور الإمارات والسعودية هذا الأسبوع".

ونقلت قناة "شوت" عن أوشاكوف قوله إن "بوتين سيتوجه إلى الإمارات أولا ثم إلى السعودية، حيث ستجري المفاوضات بالأساس مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان". وقال: "أتمنى أن تكون المحادثات مفيدة جدا ونعتبرها في غاية الأهمية".

ويأتي الإعلان عن الزيارة بعدما وافق تحالف "أوبك+"، الذي يضم الدول الثلاث، يوم الخميس الماضي على تخفيضات طوعية لإنتاج النفط بإجمالي 2.2 مليون برميل تقريبا يوميا.

وتشمل التخفيضات وقدرها 2.2 مليون برميل يوميا التخفيضات الطوعية التي اعلنتها السعودية وروسيا تمديدها بواقع 1.3 مليون برميل يوميا.