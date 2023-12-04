"القسام": استهدفنا ناقلتي جند ودبابة صهيونية بعبوة شواظ وقذائف "الياسين 105" شمال خانيونس

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحرة "حماس"، أن "مجاهدينا يستهدفون ناقلتي جند ودبابة صهيونية بعبوة شواظ وقذائف "الياسين 105" شمال مدينة خانيونس".

وكان قد أكد الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، في وقت سابق من اليوم، أننا "دمرنا 28 الية عسكرية كليا او جزئيا خلال الـ24 ساعةً الأخيرة في كافة محاور القتال في قطاع غزة، واستهدفوا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد واشتبكوا معها من مسافة صفر وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق".

وأعلن أبو عبيدة، أن "مجاهدينا دكوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني".