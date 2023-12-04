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انقطاع كامل لخدمات الهاتف والإنترنت في غزة

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الشارقة - اميمة ياسر -   

أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية "جوال"، مساء الإثنين، انقطاع كامل لخدمات الهاتف والإنترنت في مدينة غزة وشمال القطاع، وذلك في خضم الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ شهرين.

وقالت الشركة، في بيان، إن خدمات الهاتف والإنترنت انقطعت "نتيجة الأضرار التي لحقت بعناصر رئيسية في الشبكة بسبب العدوان المستمر".

وأضافت الشركة أن خدمات الاتصالات تعمل بشكل جزئي في وسط وجنوب قطاع غزة.

ووفقا لأحدث حصيلة للحرب الإسرائيلية على قكاع غزة، فقد استشهد 15899 فلسطينياً معظمهم نساء وأطفال، إضافة إلى أكثر من 42 ألف جريح.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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