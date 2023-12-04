الخارجية الأمريكية: لم نر أي دليل على تعمد إسرائيل قتل المدنيين في غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

زعمت وزارة الخارجية الأمريكية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي "من أكثر الجيوش احترافية في العالم".

وقال ماتيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين،: "ليس لدينا دليل يثبت أن إسرائيل تتعمد قتل المدنيين في غزة"، وفقا لمزاعمه.

وأضاف المتحدث: "شاهدنا بعض الأمور حاليا تختلف عن العملية شمالي قطاع غزة، وعمليات الإخلاء الإسرائيلية المحددة في قطاع غزة أفضل مقارنة بإخطار مدينة بأكملها بالإخلاء."

وتابع المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: "ما زلنا نتوقع المزيد من الضحايا المدنيين نتيجة الحملة الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة."

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة في استشهاد أكثر من 15 ألفا و500 فلسطيني، وخلال 24 ساعة فقط الفترة من 2 إلى 3 ديسمبر استشهد أكثر من 400 فلسطيني، وذلك بعد استئناف القتال في غزة.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة يوم الجمعة الماضية، بعد هدنة استمرت أسبوعا، تبادل فيها الاحتلال مع حماس، عشرات الأسرى.

ووسع جيش الاحتلال الإسرائيلي، عدوانه على غزة ليصل إلى الجنوب، التي يعتزم غزوها بريا كما جرى مع شمال غزة، وذلك على الرغم من نزوح مئات الآلاف من شمال غزة إلى جنوبه بتوجيه من الاحتلال الإسرائيلي.