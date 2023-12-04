العراق يشيع جثامين 5 ضحايا قتلهم القصف الأمريكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شيع العراق جثامين 5 من ضحايا القصف الأمريكي بطائرة مسيرة، الذي طال مقرا لحركة النجباء في محافظة كركوك الواقعة على بعد 250 كلم شمال بغداد. وانطلقت مراسم تشييع الجثامين في شارع فلسطين ببغداد، بحضور مجاميع من قيادات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة الإسلامية في العراق. وأعلن العراق مقتل 5 من قوات المقاومة، جراء القصف الأمريكي بمحافظة كركوك، وجاء في البيان «بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة كوكبة من 5 شهداء ليلتحقوا بقافلة الذين ارتقوا في معركة الحق ضد الباطل المتجسدة بقوات الاحتلال الأمريكي في العراق».

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