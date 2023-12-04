شكرا لقرائتكم خبر الرئيس التونسي للغرب: أين قانونكم الإنساني؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الإنسانية اليوم بدأت تعي أن الوضع الحالي لا يجب أن يستمر في غزة، مع وصول أول دفعة من الجرحى الفلسطينيين إلى مستشفيات تونس لتلقي العلاج.

ووصلت ليل أمس طائرة عسكرية تونسية على متنها 39 فلسطينيا من قطاع غزة قادمة من مطار العريش في مصر، وسيتلقى الجرحى العلاج في مستشفيات القطاع الخاص والعام في تونس.

وقال الرئيس سعيد لدى زيارته للجرحى فجر أمس «الإنسانية بدأت تعي اليوم أن هذا الوضع لا يجب أن يستمر في غزة، الإنسانية تجاوزت الدول والأنظمة في مواقفها».

وانتقد الرئيس التونسي استمرار القصف الإسرائيلي على غزة ومواقف الدول الغربية، مضيفا «أين قانونهم الإنساني الذي وضعوه؟ ليس هناك قانون للأسف، هناك حق واحد أزلي وهو أن كل فلسطين ستعود إلى الشعب الفلسطيني».