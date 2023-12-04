السيسي يشهد إطلاق الفرقاطة المصرية «الجبار»

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وأجرى الرئيس المصري جولة تفقدية في المعرض الذي يستمر على 4 أيام، بمشاركة أكثر من 400 عارض من جميع أنحاء العالم لعرض أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح، وحضور عدد من الوفود العسكرية والزائرين.
وتتصدر الأجنحة المشاركة في المعرض تلك التابعة للولايات المتحدة والصين والهند وكوريا الجنوبية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وتنظم مصر معرض «إيديكس» كل عامين، بناء على رؤية القيادة السياسية، ممثلة في توجيهات السيسي بضرورة وضع مصر على خريطة الدول المنظمة لمعارض السلاح عالميا.
ويعد المعرض الوحيد المتخصص بقطاع الصناعات العسكرية على مستوى القارة الأفريقية، ويجمع كبريات الشركات المحلية والعالمية في مجالات الدفاع والتسليح «البرية - البحرية - الجوية»، ويمثل تجمعا دوليا لتبادل الرؤى والخبرات، فضلا عن أنه فرصة مهمة لعرض المنتجات العسكرية المصرية ليكون بمثابة العبور إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
من جهته قال وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي إن ما تواجهه القضية الفلسطينية من منحنى شديد الخطورة، والتصعيد العسكري غير المحسوب لفرض واقع على الأرض، يهدف لتصفية القضية الفلسطينية.
وأضاف خلال افتتاح المعرض أنه تأكيدا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا بد للسلام من قوة تحميه وتؤمن استمراره.. عالمنا اليوم ليس فيه مكان للضعفاء، وهذا واقع نشهده جميعا.
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