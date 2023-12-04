15 ألف انتهاك حوثي في الجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثق مكتب وزارة حقوق الإنسان في محافظة الجوف 15 ألف و359 حالة انتهاك ارتكبتها ميليشيات الحوثي الإرهابية بحق المدنيين في المحافظة منذ شهر يناير الماضي وحتى نوفمبر من هذا العام.

وقال المكتب، في بيان، «إن فريق الرصد والتوثيق التابع للمكتب سجل خلال الفترة المذكورة 20 حالة قتل و36 إصابة أما بشكل مباشر أو نتيجة انفجار الألغام التي زرعتها الميليشيات الحوثية، وسجل الفريق سبع حالات تدمير مركبات بفعل الألغام و(15) حالة اختطاف واعتقال، و(50) حالة تجنيد للأطفال ومنهم دون سن الخامسة عشرة».

وأشار البيان، إلى حرمان ( 15) ألف حالة من التعليم وتجنيد للأطفال وصغار السن وطلاب المدارس ضمن الدورات الصيفية، وتسجيل (136) حالة تهجير ونزوح من المعارضين وأبناء القبائل.

وكشف «المكتب» في بيانه عن استحداث الميليشيات الحوثية (10) سجون ومعتقلات بمناطق متفرقة بالجوف، و(15) حاجزا ونقاطا لإعاقة تنقل المواطنين في بعض المديريات.

وتطرق بيان مكتب وزارة حقوق الإنسان بمحافظة الجوف، إلى استحواذ الميليشيات الحوثية على المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين من المشتقات النفطية ومادة الغاز المنزلي وحرمانهم من خدمات الكهرباء وغيرها من الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والمياه والصرف الصحي وغير ذلك من الخدمات.

وناشد المكتب كافة الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية، إدانة هذه الممارسات الشنيعة والجرائم الجسيمة بحق المواطنين وتحمل مسؤولياتها في مناصرة هذه القضايا لدى المحافل الدولية، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه هذه الميليشيات المتمردة المهددة للسلم والأمن الدوليين والمناهضة لجهود إحلال السلام والاستقرار في البلاد.

من جهة أخرى شيعت جماعة الحوثي 15 عنصرا من عناصرها الذين لقوا مصرعهم في عدد من الجبهات مع قوات الجيش، بينهم قيادات ميدانية، لقوا حتفهم بجبهات القتالي بمحافظتي مأرب وتعز.

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