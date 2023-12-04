شكرا لقرائتكم خبر تحذير أممي من ارتفاع الزواج القسري والعنف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سلطت الأمم المتحدة الضوء على المعاناة المستمرة للنساء والفتيات نتيجة للاحتباس الحراري، وذلك خلال مؤتمر المناخ الأممي السنوي المنعقد في دبي.

وقالت سارة هندريكس ممثلة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان خلال مؤتمر المناخ « كوب 28» «إنه خلال موجة الجفاف في إثيوبيا عام 2022، ارتفعت حالات زواج الأطفال بواقع أربعة أضعاف».

وأضافت «إنه في الصومال، تم تسجيل حالات أكثر من العنف والاغتصاب، ترجع بصورة كبيرة إلى الفقر والضغط والظروف المعيشية غير الملائمة نتيجة لأزمة المناخ».

وأوضحت هندريكس أنه بحلول عام 2050، يمكن أن يدفع التغير المناخي نحو 158 مليون سيدة وفتاة إلى الفقر المدقع، كما أن 236 مليون آخرين قد يتضررون من انعدام الأمن الغذائي.