المملكة تكسو 31 ألف لاجئ فلسطيني وسوري

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وأعلن المركز أن الكسوة الشتوية ضمن المشاريع التي تقدم لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية من موجة البرد القارس مع قرب قدوم فصل الشتاء.
على صعيد آخر، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشتركة مع المجلس النرويجي للاجئين لتحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين من الجفاف والأزمات الإنسانية في جمهورية الصومال الفيدرالية.
وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم أنه سيجري حفر 20 بئرا ارتوازيا مع إنشاء مضخات كهربائية وتركيب منظومة طاقة شمسية لكل بئر، وإنشاء خزان مرتفع لكل بئر، وإعادة تأهيل 6 محطات مياه وتركيب مضخات كهربائية وتشغيلها، يستفيد منها 130.000 فرد، بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين و588 ألف دولار أمريكي.
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