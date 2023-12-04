شكرا لقرائتكم خبر المملكة تكسو 31 ألف لاجئ فلسطيني وسوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزعت المملكة ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، قسائم شرائية تمكن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في لبنان، استفاد منها 31 ألفا من اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجا في المجتمع المستضيف، وذلك ضمن من مشروع توزيع الكسوة الشتوية في لبنان (كنف) للعام 2023م، بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء.

وأعلن المركز أن الكسوة الشتوية ضمن المشاريع التي تقدم لتخفيف معاناة اللاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر اللبنانية من موجة البرد القارس مع قرب قدوم فصل الشتاء.

على صعيد آخر، وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اتفاقية تعاون مشتركة مع المجلس النرويجي للاجئين لتحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين من الجفاف والأزمات الإنسانية في جمهورية الصومال الفيدرالية.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الصحية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله المعلم أنه سيجري حفر 20 بئرا ارتوازيا مع إنشاء مضخات كهربائية وتركيب منظومة طاقة شمسية لكل بئر، وإنشاء خزان مرتفع لكل بئر، وإعادة تأهيل 6 محطات مياه وتركيب مضخات كهربائية وتشغيلها، يستفيد منها 130.000 فرد، بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين و588 ألف دولار أمريكي.