إردوغان: نتنياهو سيحاكم كمجرم حرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمس، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيحاكم في نهاية المطاف باعتباره مجرم حرب، بسبب الهجوم الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، منتقدا دول الغرب لدعم إسرائيل. وفي كلمة أمام اجتماع لجنة لمنظمة التعاون الإسلامي في إسطنبول، قال إردوغان إن الدول الغربية التي تدعم إسرائيل تقدم لها دعما غير مشروط لقتل الأطفال، وتتواطأ في جرائمها.

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