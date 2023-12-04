إسرائيل تقر بمقتل 3 من جنودها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الاحتلال الإسرائيلي أمس مقتل 3 جنود خلال الاعتداء على قطاع غزة، لترتفع حصيلة القتلى في صفوف الجنود منذ بدء الحرب في غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 75 قتيلا. ونقلت صحيفة تايمز اوف إسرائيل عن قوات الدفاع القول إنه تم إبلاغ أسر الجنود، وأضافت القوات أن جنديا مهندسا أصيب بإصابات خطيرة في معارك بشمال غزة أمس الأول.

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