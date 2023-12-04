شكرا لقرائتكم خبر عن 300 قتيل حتى الآن.. ظاهرة "النينو" تضرب شرق أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقي أكثر من 50 شخصا حتفهم جراء انهيار طيني بمقاطعة هانانج في شمال تنزانيا، مما جعل حصيلة القتلى بسبب نمط الطقس المرتبط بظاهرة النينو في شرق أفريقيا تصل إلى نحو 300.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء أن ما لايقل عن 80 شخصا أصيبوا في تنزانيا، وأن رجال الانقاذ لا يزالوا يبحثون عن أشخاص مفقودين آخرين بعد أن غمرت مياه الأمطار ثماني قرى، بحسب ما جاء في بيان للرئاسة التنزانية اليوم الاثنين.

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فيضانات كينيا والصومال

وفي كينيا المجاورة جرى تسجيل 142 قتيلا بحلول الأول من الشهر الحالي، بحسب ما صرح به المتحدث باسم الحكومة اسحاق موورا.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية أن نحو 110 أشخاص لقوا حتفهم حتى الآن في الصومال بسبب الفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينو.

كانت هيئة الأرصاد في تنزانيا حذرت من أن بعض المناطق قد تتعرض لفيضانات خلال موسم الأمطار من أكتوبر حتى ديسمبر الجاري نتيجة لظاهرة النينو.