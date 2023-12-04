"أبو عبيدة" يكشف تفاصيل عمليات "القسام" في غزة خلال 24 ساعة

المنامة - ياسر ابراهيم - كشف "أبو عبيدة" الناطق الرسمي باسم كتائب "القسام"، الإثنين، عن حصيلة العمليات ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

وقال "أبو عبيدة" في تدوينة على قناته الرسمية عبر "تلغرام": "تمكن مجاهدو القسام خلال الـ24 ساعةً الأخيرة من تدمير 28 آليةً عسكريةً كليًا أو جزئياً في كافة محاور القتال في قطاع غزة".

وأضاف: "استهدف مجاهدونا القوات الصهيونية المتوغلة في أماكن التمركز والتموضع بالقذائف المضادة للتحصينات والعبوات المضادة للأفراد، واشتبكوا معها من مسافة صفر، وأوقعوا فيها قتلى بشكل محقق".

وتابع: "كما دكوا التحشيدات العسكرية بقذائف الهاون من العيار الثقيل، ووجهوا رشقات صاروخية مكثفة نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني".

وكانت "القسام" ذكرت أنها استهدفت 4 آليات صهيونية متوغلة شرق غزة بقذائف "الياسين 105"، إضافة إلى قصفها قاعدة "رعيم" العسكرية بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114ملم.

وأوضحت "القسام" أن مقاتليها أغاروا من أحد الأنفاق القسامية على قوة صهيونية متموضعة في عزبة بيت حانون بالقنابل والأسلحة الرشاشة ويوقعون أفراد القوة بين قتيل وجريح.