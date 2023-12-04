استئناف الحركة في معبر رفح

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أعلن الهلال الأحمر المصري، أمس، استئناف حركة عبور الأشخاص عبر معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة بوصول 250 من الأجانب ومزدوجي الجنسية إلى المعبر تمهيداً لدخولهم مصر. وقال خالد زايد، رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، في بيان، إن 16 مصاباً يرافقهم 16 من أقاربهم وصلوا أيضاً إلى المعبر لنقلهم إلى الجانب المصري. وأضاف أن 50 شاحنة مساعدات عبرت المعبر إلى الجانب الفلسطيني، وفي انتظار وصول طواقم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» والهلال الأحمر الفلسطيني لتسلمها.

وكان مصدر أمني مصري قد قال في وقت سابق أمس، إن حركة المرور في المعبر توقفت بسبب القصف الإسرائيلي لمدينتي خان يونس ورفح القريبتين من الحدود المصرية.