مصر.. انتهاء المرحلة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر أمس، انتهاء مرحلة تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية 2024 التي يخوضها 4 مرشحين من بينهم الرئيس عبدالفتاح السيسي. وقالت الهيئة في بيان إن عملية التصويت في المرحلة الأولى جرت خلال الأيام الثلاثة الماضية بمقار البعثات الدبلوماسية المصرية، مبينة أن أعمال فرز أصوات الناخبين تم إثباتها في المحاضر وإرسالها إلى الهيئة عن طريق وزارة الخارجية المصرية.

وأضافت ان الإحصاء العددي في تصويت المصريين في الخارج سيضاف الى نتيجة عملية التصويت التي ستجرى داخل مصر أواخر الاسبوع المقبل ومن ثم إعلان النتيجة الرسمية النهائية لعملية الاقتراع.

وذكرت الهيئة أن لجان الاقتراع في الخارج ترأسها السفراء والقناصل يعاونهم أعضاء السلك الدبلوماسي وذلك عملاً بأحكام قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية والقرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات. وكانت عملية الإدلاء بالأصوات في الخارج جرت في 137 مركزاً انتخابياً في 121 دولة حول العالم على مدار ثلاثة أيام وهي الأول والثاني والثالث من ديسمبر الحالي.

ومن المقرر أن يبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية داخل مصر في العاشر من ديسمبر الحالي، على أن تظهر النتيجة النهائية في اليوم الثامن عشر.