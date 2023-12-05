شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد فعاليات "الشعب الجمهوري" بالمحافظات دعمًا لمرشحة الرئاسي حازم عمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفذ حزب الشعب الجمهوري، العديد من الأنشطة والحملات، من خلال أماناته على مستوى محافظات الجمهورية، دعمًا للمرشح الرئاسي حازم عمر- رئيس الحزب، في الانتخابات الرئاسية القادمة2024.

ونظمت أمانة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، حملة "إنزل-شارك"، وذلك من خلال فيديو تم إعداده من قبل أعضاء الأمانة، لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

كما نظمت أمانة محافظة بني سويف، محاكاة لشباب الحزب، لتدريبهم على إدارة غرفة العمليات المركزية والمتنقلة، أمام اللجان المتنقلة لمتابعة سير العملية الانتخابية بكافة مدن وقرى المحافظة.

بينما واصلت أمانة محافظة المنوفية، متابعتها المستمرة لسير العملية الانتخابية الرئاسية بالخارج، وبالتحديد مع أبناء المحافظة العاملين بإيطاليا.

من جانبها، عقدت أمانة الإعلام بمحافظة أسيوط، اجتماعًا تنظيميًا لمناقشة آخر الاستعدادات، وتوجيه شباب الحزب نحو ضرورة إبراز المشهد الانتخابي المقبل.

وعلى الجانب الآخر، وفيما يخص نشاط الحملات، استمرت حملة "طرق الأبواب" التي أطلقتها الأمانة المركزية بالحزب، لحث المواطن المصري على ضرورة اتخاذ خطوة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، حيث قامت أمانة المرأة بمحافظة المنوفية، بمواصلة عملها في الحملة لتعريف المواطن المصري بحملة المرشح الرئاسي حازم عمر، كما استمرت أيضًا أمانة محافظة الجيزة من متابعة تنفيذ الحملة، وتجولت وسط ميادين الجيزة ومركز الواحات للتعريف ببرنامج المرشح الرئاسي حازم عمر.

وفي سياق متصل، انطلقت حملة "طرق الأبواب" بمحافظة السويس، لحث المواطن المصري على ضرورة اتخاذ خطوة تجاه الانتخابات الرئاسية المقبلة وللتعريف بالسيرة الذاتية للمرشح الرئاسي حازم عمر والبرنامج الانتخابي الخاص به.

كما واصلت أمانة مدينة العبور بمحافظة القليوبية، مخاطبة جميع فئات وطوائف الشعب المصري للتعريف بضرورة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل.

بينما تابعت أمانة محافظة المنوفية، مواصلة عملها في الحملة، وذلك من خلال مخاطبة كل الفئات العمرية، لتعريفهم بمرشح الحزب في الانتخابات الرئاسية.

ومن جانبها، قامت محافظة الفيوم، بمواصلة عملها في تنفيذ الحملة بمركز طامية، وذلك من خلال النزول في شوارع المدينة، والقرب من المواطنين.

وأيضًا تابعت محافظة الشرقية، عملها في اليوم السادس على التوالي بالحملة، وذلك بمدينة العاشر من رمضان، حيث تم التجول في الميادين العامة لتعريف السيرة الذاتية لمرشح الحزب..

فيما قامت أمانة محافظة بني سويف، في الاستمرار بتنفيذ الحملة، لتوعية الشارع المصري بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.