شكرا لقرائتكم خبر عن المرشح الرئاسي فريد زهران يلتقي أهالي الخانكة لعرض برنامجه الانتخابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المرشح الرئاسي فريد زهران أهالي قرية سندوة بمركز الخانكة في القليوبية للاستماع لمطالبهم والحوار معهم حول برنامجه الانتخابي.

وفي هذا السياق قال النائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، في كلمته خلال المؤتمر، إن التغيير دور كل واحد مواطن، مؤكدا علي ضرورة ألا يستهين المواطنون بأهمية أصواتهم.

وأضاف "البياضي"، أن الدولة في حاجة إلى إعادة ترتيب أولوياتها، قائلا: النظام الحالي أعطى أولويات للقطار الكهربائي على حساب موازنة الصحة و التعليم.