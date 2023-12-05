شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر أبوزيد: الرئيس السيسي لا ينام وتحمل مشقة تنفيذ إنجازات ملموسة للمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال كابتن طاهر ابو زيد، نجم مصر والنادي الأهلي و وزير الرياضة الأسبق، إن الهدف من المشاركة من الانتخابات الرئاسية أن نبعث برسالة هامة للعالم أجمع أن برغم كافة المِحن التى تمر بمصرنا، مازالنا نحافظ على الجبهة الداخلية، التى هى دائما الكتلة المعبرة التى تفاجئ العالم، لافتا أن مصر بعد نكسة 1967 ظن العالم أنها لن تقم مرة أخرى لكنها استعادت مجدها من جديد في غضون سنوات قليلة .

وأضاف وزير الرياضة الأسبق، خلال المؤتمر الجماهيري الذى ينظمه حزب حماة الوطن لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في سباق الانتخابات الرئاسية، مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس السيسي لم ينام وأتوقع ان عدد ساعات نومه لا تزيد عن ساعتين فقط في اليوم، فهو يتحمل المشقة والتعب من أجل تنفيذ هذه الانجازات على أرض الواقع، ليشعر بها كل مصري، مشيرا إلى أن مصر مرت بظروف استثنائية خلال الـ10 سنوات الماضية، خاصة إنها مرت بثورتين خلال عامين ونصف، ورغم ذلك استعادت قوتها وعادت لتكون من أقوى البلدان المؤثرة حول العالم، لذا لابد من استكمال طريق البناء والمشاركة في الانتخابات الرئاسية بشكل إيجابي.