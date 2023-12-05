دانت المحكمة الموريتانية المختصة بالفساد، مساء اليوم، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، بالسجن خمس سنوات نافذة بتهمة غسل الأموال، وأسقطت عنه باقي التهم، ومنها الثراء غير المشروع، واختلاس المال العام، وأخذ عمولات، ومزايا غير مشروعة، جاء ذلك خلال جلسة للنطق بالحكم قضت فيها بمصادرة ممتلكاته وحرمانه من حقوقه المدنية.
وقضت المحكمة ببراءة كل من: الوزير الأول الموريتاني السابق يحي ولد حدمين، والوزير الأول الموريتاني السابق أحمد سالم ولد البشير، ووزير الطاقة الموريتاني السابق الطالب عبدي فال.
وحكمت بفترات سجن غير نافذة من عامين وستة أشهر بحق متهمين آخرين. وقد قضى الرئيس الموريتاني السابق من فترة الحكم الصادرة عليه قرابة 24 شهراً في السجن.
كانت هذه تفاصيل خبر السجن 5 سنوات لرئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.