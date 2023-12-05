"سرايا القدس": نخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو بمحاور التقدم شمال وشرق خانيونس

أعلنت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامب، أن "مجاهدينا اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شمال وشرق مدينة خانيونس".
وفي اليوم الـ59 من الحرب على غزة، وسّعت القوات الإسرائيلية هجومها البري وقصفت جميع أنحاء القطاع، كما جددت مطالبتها أهالي خانيونس بالنزوح الجماعي نحو رفح أو المنطقة الساحلية بالجنوب.
بدورها، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" أن "ما يزيد على نصف مساحة قطاع غزة يخضع لأوامر الإخلاء الإسرائيلية".
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