الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده شمالي قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديين وإصابة اثنين آخرين في كمين نصبه لهم مقاتلون من حركة “حماس” داخل مبنى شمالي قطاع غزة.
واوضح الجيش في بيان، إنه "في الساعات القليلة الماضية، استمرت المعارك العنيفة في قطاع غزة". وأضاف: "أثناء قتال الفريق القتالي للواء 401 شمال قطاع غزة، دخل مقاتلو الكتيبة 601 إلى أحد المباني، حيث واجهوا داخله حماس الذين أطلقوا النار عليهم النار".
وأوضح الجيش أنه "خلال المعركة التي دارت داخل المبنى قُتل الرقيب احتياط بن زوسمان والرقيب بنيامين يهوشوع نيدهام وأصيب مقاتلان آخران".
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